Angriff von 10 bis 15 Personen: Schlägerei mit Einsatz von Pfefferspray in Gaststätte

GERMERSHEIM. Gegen ca. 2.30 Uhr kam es am frühen Morgen des 2.3.2024 zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Gaststätte in der Ludwigstraße in Germersheim. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten lediglich noch drei Geschädigte festgestellt werden.

Diese waren allesamt leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht vonnöten. Nach Zeugenangaben seien diese zuvor von ca. 10-15 Personen angegriffen worden. Hierbei soll es auch zur Verwendung von Pfefferspray gekommen sein. Fahndungsmaßnahmen nach den zurzeit noch unbekannten Tätern blieben erfolglos. Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an [email protected] mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Landau)