„Handfester“ Streit um Vorfahrt: Autofahrer zeigen sich gegenseitig wegen Körperverletzung an

Wer hat wem die Vorfahrt genommen? Zwei Autofahrer sind darüber in Ludwigshafen in einen handfesten Streit geraten.

LUDWIGSAHFEN. Die unterschiedliche Auffassung zweier Autofahrer über die Vorfahrtsregel an einer Kreuzung hat in Ludwigshafen für eine handfeste Auseinandersetzung gesorgt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten sich ein 39 Jahre alter und ein 48 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag gegenseitig beschuldigt, einander die Vorfahrt genommen zu haben.

Zunächst gerieten die beiden Männer nur verbal aneinander. Nachdem beide ihr Fahrzeug verlassen hatten, gerieten sie laut Polizei auch körperlich aneinander. Daraufhin stiegen die beiden Kontrahenten wieder in ihre Fahrzeuge und suchten gleichzeitig eine Polizeistation in Ludwigshafen auf und zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung und einer Beleidigung an. (Quelle: dpa)