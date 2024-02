++ Aktuell: Entwarnung nach Bedrohungslage am Nürburgring – Mann verschanzte sich in Gebäude ++

NÜRBURG. Ein Mann verschanzt sich in einem Gebäude am legendären Nürburgring in der Eifel. Hintergründe oder Details sind völlig unklar. Dennoch kann die Polizei Entwarnung geben.

Ein Mann, der sich am Donnerstag in einem Gebäude am Nürburgring verschanzt hatte, hat sich freiwillig ergeben. «Die Lage ist beendet», sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Donnerstagvormittag. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Zuvor hatte sich der Mann in einem Gebäude im Bereich der Boxengasse des Nürburgrings verschanzt. Die Polizei habe Kontakt zu ihm gehabt und mit ihm verhandelt, sagte der Polizeisprecher. Er habe einen waffenähnlichen Gegenstand dabeigehabt. «Wir müssen noch prüfen, ob es eine scharfe Waffe war», sagte der Sprecher. Die Hintergründe seien noch unklar.

(dpa)