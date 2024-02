Update: Küchenbrand in Trier-Ost – Beherzte Anwohner retten Rollstuhlfahrerin

TRIER. Eine brennende Küche in einer Wohnung in Trier-Ost hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen gelöscht. Ein Feuer in einem Untertischgerät hatte die Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenstraße in Brand gesetzt.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten um kurz vor 10.00 Uhr über den Notruf die Rettungskräfte. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, retteten zwei Anwohner, die gegenüber mit einem Umzug beschäftigt waren, eine Rollstuhlfahrerin aus der Wohnung. Die eintreffenden Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Olewig löschten den Küchenbrand und belüfteten anschließend die Wohnung.

Der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr versorgte die gerettete Frau vor Ort und brachte sie anschließend mit dem Verdacht auf leichte Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus. Die beiden Anwohner, die die Frau in Sicherheit gebracht hatten, wurden ebenfalls vor Ort vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, blieben aber bei der Rettungsaktion unverletzt. Die Schadenhöhe ist derzeit unklar, die Wohnung ist bis auf die Küche weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier, der Freiwilligen Feuerwehr Olewig sowie die Polizei Trier. (Quelle: Stadt Trier)