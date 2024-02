++ Wetter in der Region: Auf sonigen Donnerstag folgt trübes Wochenende ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Donnerstag noch einmal auf Sonnenschein freuen. Im Südosten sogar den ganzen Tag lang, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Im restlichen Gebiet bleibt es heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen laut DWD außerdem Werte zwischen zehn und 13 Grad.

Für das Wochenende sei dann wieder mit etwas Regen zu rechnen. An einigen Orten bleibe es aber auch niederschlagsfrei. Zudem wird es laut DWD die gesamte Zeit über stark bewölkt. Die Temperaturen sollen nach Angaben des Wetterdienstes am Freitag zwischen acht und zwölf, am Samstag elf bis 16 und am Sonntag zwölf bis 15 Grad erreichen. (Quelle: dpa)