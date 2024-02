++ Luxemburg: 15-jährige Zoe Reuter vermisst ++

LUXEMBURG. Die 15-jährige Zoe Reuter wird seit dem 26.2.2024, gegen 14.00 Uhr, vermisst.

Die Vermisste ist ca. 1.60 – 1.70 Meter groß, hat braune Haare und ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen grauen Joggingpullover und eine graue Jogginghose.

Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Minderjährigen sollen bitte der Polizeidienststelle Museldall in Grevenmacher per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244 70 1000 oder per E-Mail an [email protected] mitgeteilt werden. (Quelle: dpa)