WASSERBILLIG. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, wurden am Dienstagabend, 27.02.2024, drei verdächtige Männer in Wasserbillig gemeldet, die im Zusammenhang mit Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen stehen.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen samt Diebesgut gestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und festgenommen. Sie wurden am Morgen des 28.02.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.