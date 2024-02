385 Jahre soziales Engagement: DRK Kreisverband Bitburg-Prüm ehrt Jubilare

BITBURG-PRÜM. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Eifelkreis Bitburg-Prüm konnte dieser Tage langjährige verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für insgesamt 385 Jahre engagierter hauptamtlicher Tätigkeit im DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. ehren. Die Veranstaltung fand in Prüm statt.

Der DRK-Präsident Andreas Kruppert und Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann führten die Ehrungen für 10, 15, 20 und sogar 35-jährige aktive hauptamtliche Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz durch. „Sie sind das wichtigste Kapital unseres Kreisverbandes“, so der Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann in seinen einführenden Worten bei der Laudatio. Trotz hoher Belastungen und Herausforderungen in allen Bereichen, stehen wir jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger unseres Eifelkreises bereit, so der Geschäftsführer weiter.

„Mitarbeiter-Jubiläen von 10 bis sogar 35 Jahren zeigen darüber hinaus, die Bindung zum Deutschen Roten Kreuz in der Region des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Wir sind stolz darauf für das Jahr 2023 insgesamt 25 hauptamtliche Rotkreuzler aus den verschiedensten Bereichen zu ehren“, so Präsident Andreas Kruppert und Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann, unisono in ihren Ausführungen.

Jeder Geehrte erhielt eine Ehrenurkunde aus.

Die Dienstjubilare 2023 im Überblick:

10 Jahre: Alexandra Barth (Betreutes Wohnen Prüm), Rita Diederich (Sozialstation Prüm), Jessica Dinges (Sozialstation Prüm), Johannes Hack (Sozialstation/Betreutes Wohnen Prüm), Hildegunde Jardin (Sozialstation Prüm), Katja Kneip-Disch (Rettungswache Bitburg), Marion Kowaks-Kuhl (Sozialstation Prüm), Sebastian Schaffer (Rettungswache Bitburg), Jana Winkelmann (Sozialstation Prüm)

15 Jahre: Andrea Benzel (Rettungswache Winterspelt), Marlies Dichter (Sozialstation Prüm), Svenja Eckertz (Rettungswache Prüm), Peggy Faust (Rettungswache Bitburg), Kristina Faust (Rettungswache Neuerburg), Michael Fischer (Rettungswache Speicher), Martin Knauf (Rettungswache Winterspelt), Volkmar Leisen (Rettungswache Arzfeld), Daniel Lonien (Rettungswache Badem), Klaus Proost (Rettungswache Echternacherbrück)

20 Jahre: Anneliese Ludes-Hilgers (Sozialstation Prüm), Frank Mayer (Rettungswache Bitburg), Thomas Nußbaum (Rettungswache Bitburg)

35 Jahre: Mario Raskopp und Friedhelm Röder (beide Rettungswache Arzfeld). (Quelle: DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm)