Kasel: Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle – „Spitzenreiter“ doppelt so schnell in 30er-Zone

KASEL. Am heutigen Dienstagmorgen, 27.02.2024, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich eine Geschwindigkeitskontrolle in Kasel, in der Straße „Am Sportplatz“ durch.

Es konnten dreizehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Fünf Fahrzeugführer/-innen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Restlichen kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den erlaubten 30 km/h lag bei 62 km/h. Außerdem wurden drei weitere Verwarnungen wegen fehlendem Sicherheitsgurt geahndet und an vier Fahrzeugen leichte Mängel festgestellt.

Bereits bei vergangenen Geschwindigkeitsmessungen am Sportplatz in Kasel, konnten etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Auf Grund immer wieder eingehender Anwohnerbeschwerden, wird die Polizei Schweich dort auch in Zukunft Geschwindigkeitsmessungen durchführen und weist auf Grund querender Fußgänger/Radfahrer und Kinder aus dem Neubaugebiet, auf die Gefährlichkeit an der Örtlichkeit hin.