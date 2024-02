Dreitägiges Fußballerlebnis in Trier : „Lions Soccer Academy Ostercamp“ – Jetzt anmelden

TRIER. Mit großer Begeisterung bereiten sich Alexander Shehada (23) und Mahmoud Hammoud (21) von der „Lions Soccer Academy“ darauf vor, ihr nächstes Fußballcamp in Trier zu veranstalten.

Vom 25. bis 27. März 2024, jeweils von 10 bis 14 Uhr, laden die beiden Sportler Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren zu einem dreitägigen Fußballerlebnis auf dem Kunstrasenplatz in Trier-Zewen ein. Neben der Förderung der sportlichen Fähigkeiten steht dabei natürlich insbesondere der Spaß der jungen Teilnehmer im Mittelpunkt.

Die Kids erwartet dabei, neben dem tollen Training mit dem lizensierten Trainer-Duo, ein täglich frisch zubereitetes Mittagessen und kalte Getränke zur Stärkung. Zum Abschluss erhalten alle Camp-Teilnehmer ebenfalls einen Pokal und eine Urkunde als Erinnerung und Motivation.

Anmelden könnt ihr euch per Whats-App unter: 01573-5522941 oder per Mail an [email protected].

Der Preis für die drei Tage – inklusive aller Leistungen – beträgt 119 Euro pro Kind (10€ Rabatt für Geschwister).

Weitere Infos findet ihr auch auf Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook erhaltet ihr ebenso einen tollen Einblick in die Arbeit der „Lions Soccer Academy“ und bleibt natürlich immer auf dem Laufenden. Schaut doch mal rein – es lohnt sich!