Ausbildungsmarkt in der Region Trier bleibt stabil – Enormer Zuspruch bei Gastgewerbe

TRIER. Die Ausbildungssituation in der Region Trier in IHK-Berufen ist weiterhin stabil. Das zeigt der Blick auf die Statistik, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier nun veröffentlicht hat.

Demnach haben 2023 rund 1 Prozent mehr Jugendliche eine Ausbildung begonnen als noch im Jahr zuvor. Besonders ist die Situation im Gastgewerbe. Dort haben 2023 insgesamt 224 Auszubildende begonnen.

Das ist ein sattes Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bemerkenswert: Rund 60 Prozent der neuen Azubis im Gastgewerbe besitzen einen ausländischen Pass. Über IHK-Projekte, beispielsweise aus Indonesien, kommen junge Menschen explizit für eine Ausbildung im Gastgewerbe an die Mosel.

International wird es aber nicht nur im Gastgewerbe. Insgesamt besitzen 565 oder 12,9 Prozent aller Auszubildenden einen ausländischen Pass. Ob aus Indonesien, Marokko oder Kosovo: „Die jungen Menschen bringen kulturelle Vielfalt in die regionalen Ausbildungsbetriebe“, sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK Trier. Mit rund 8 Prozent weniger Auszubildenden musste hingen der Handel in der Region Trier das vergangene Jahr abschließen. Die IHK will dem Rückgang in diesem Jahr mit gezielten Maßnahmen im Ausbildungsmarketing entgegenwirken.

Seit März 2023 wirbt die IHK-Organisation bundesweit über die sozialen Medien für die duale Ausbildung, in dem sie das „Lebensgefühl Ausbildung“ mit der Kampagne #KönnenLernen – Ausbildung macht mehr aus uns! transportiert. Durch die Verknüpfung mit der regionalen Ausbildungskampagne „Durchstarter“ erhalten Schülerinnen und Schüler praktische Tipps und Tricks für den Bewerbungsprozess sowie Informationen rund um den Berufseinstieg. Der digitale Ausbildungsatlas bietet nun auch mit dem „BerufePilot“ ein Online-Tool, mit dem Jugendliche, die zu ihren persönlichen Stärken passenden Ausbildungsberufe finden können. Weitere Informationen online unter www.berufepilot.de und www.durchstarter.de