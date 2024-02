Nach tödlichem Nachbarschaftsstreit in Feyen: 25-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht

TRIER. Am 5.3.2024 beginnt vor der 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Totschlags. Hintergrund ist der tödliche Nachbarschaftsstreit in Trier-Feyen am 5. September vergangenen Jahres (lokalo.de berichtete).

Die Staatsanwaltschaft Trier wirft dem 25-jährigen Angeklagten vor, am 5.9.2023 in Trier einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein. Der Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden habe, soll am frühen Abend des Tattages in eine Auseinandersetzung mit dem Opfer, einer Nachbarin, geraten sein.

Im Rahmen dessen soll er auf einer Außentreppe des Wohnhauses mit einer schweren Eisenstange gegen den Kopf des Opfers geschlagen haben, welches aufgrund der Wucht der Attacke die Treppe heruntergestürzt und am Fuße der Treppe bewusstlos liegengeblieben sei. Die Frau habe durch die Gewalteinwirkung auf der Treppe und den damit einhergehenden Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in Folge der erlittenen Kopfverletzungen schließlich im Krankenhaus verstorben.

Strafrechtlich ist der Angeklagte bereits zuvor in Erscheinung getreten. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)