Sturm und heftiger Regen in der Nacht: Zahlreiche umgestürzte Bäume in der Region

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, kam es in der zurückliegenden Nacht zu heftigem Regen und Sturm in der Region. In der Eifel, in Wittlich und im Raum Saarburg stürzten Bäume auf die Straßen.

Besondern im Hunsrück und Hochwald soll es hohe Niederschlagsmengen gegeben haben. In Roth bei Prüm wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 96,8 km/h gemessen Im Eifelkreis trafen umgestürzte Bäume bei Schönecken eine Stromleitung. Ein Stromausfall in Schönecken, Giesdorf, Rommersheim, Seiwerath, Wallersheim, Wawern und Hersdorf war die Folge.

Auch im Landkreis Bernkastel- Wittlich stürzten Bäume um. So kam es zu einem Feuerwehr-Einsatz im Industriegebiet am Mont-Royal, wo ein Baum die gesamte Fahrbahn blockierte. In Wittlich beschädigte ein umgestürzter Baum in der Feldstraße zwei PKWs. Dort wurde auch ein Trampolin durch die Luft geschleudert und landete auf dem Gehweg. In Saarburg stürzte in der Nacht ein Baum auf die K119 bei Trassem.

In der Region Trier wütete am späten Nachmittag und Abend ein Sturmfeld. Bäume stürzten u.a. auf die L149 zwischen Bescheid und Lorscheid sowie im Kreis Trier-Saarburg auf die B268 bei Vierherrenborn und auf die B418 bei Ralingen.

Auch das Nordsaarland war betroffen. (Quelle: Trierischer Volksfreund)