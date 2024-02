++ Luxemburg: 58-jähriger Abdullah Jabili seit Tagen vermisst ++

ESCH/ALZETTE. Der 58-jährige Abdullah Jabili wurde zuletzt am vergangenen Montag, den 19.2.2024, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in Esch-Alzette gesehen.

Der Mann ist zwischen 175 und 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat eine Halbglatze und grau-grüne Augen. Er spricht arabisch und englisch.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe, eine schwarze Umhängetasche aus Leder sowie weiße Turnschuhe.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle C3R Esch per Telefon (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)