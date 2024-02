++ Luxemburg: 31-jährige Malicka Ouro Agbandjala wird vermisst ++

ESCH/ALZETTE. Die 31-jährige Malicka Ouro Agbandjala wurde zuletzt am Mittwoch, den 21.02.2024, gegen 13.00 Uhr in Esch/Alzette gesehen. Es gibt Hinweise, dass sie sich zwischenzeitlich in Düdelingen aufgehalten haben könnte.

Die Vermisste ist zwischen 1.60 und 1.70 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat braune Augen und kurze schwarze Haare.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein grünes Kopftuch, einen grauen Pullover, eine grüne Winterjacke, eine graue Jogginghose und Schuhe der Marke Puma.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch per Telefon (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)