++ Toni Kroos ist zurück im DFB-Team! Comeback in der Deutschen-Nationalmannschaft angekündigt ++

MADID. Toni Kroos wird rund drei Jahre nach seinem Rücktritt wieder für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Das gab der aktuell bei Real Madrid unter Vertrag stehende deutsche Mittelfeldspieler am Donnerstag bekannt.

Er werde nach einer Anfrage von Bundestrainer Julian Nagelsmann „ab März wieder für Deutschland spielen“, kündigte der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid auf Instagram an. „Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“, so Kroos via Instagram.

Kroos war nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM im Sommer 2021 (0:2 gegen England) aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, verpasste dadurch die WM 2022 in Katar.