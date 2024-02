Ohne Führerschein – mit über 3 Promille: Pkw-Fahrer klaut Bier und hält Polizei auf Trab!

IDAR-OBERSTEIN. Wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilt, fuhr am heutigen Mittwochmorgen, 21.02.2024, ein 50-Jähriger der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen mit seinem Pkw an einem Lebensmittelgeschäft vor und entwendete 3 Kisten Bier.

Nachdem Zeuginnen die Polizei verständigten, öffnete die Polizei an dessen Wohnanschrift die Eingangstür und fand das Diebesgut im Haus vor.

Bei dem angetroffenen Beschuldigten wurde ein Atemalkoholwert von über 3 Promille festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, fiel bereits wegen Fahren ohne Führerschein auf und dessen Pkw war nicht zugelassen. Eine Blutprobe wurde im Klinikum Idar-Oberstein durchgeführt.

Um weitere Straftaten bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verhindern wurde dessen Pkw zwecks möglicher Einziehung abgeschleppt. Das Bier wurde dem Eigentümer zurückgegeben.