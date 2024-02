Prüm: Geschwindigkeits-Kontrolle vor Schulen – Trauriger „Spitzenreiter“ mehr als doppelt so schnell

PRÜM. Am heutigen Dienstag, 20.02.2024, führte die Polizei Prüm zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Schulen in der Wandalbertstraße in Prüm durch.

Hierbei wurden acht Verstöße festgestellt.

In der Spitze wurde eine Geschwindigkeit von 64 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet neben einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot.

Wie die Polizeiinspektion Prüm weiter mitteilt, wird sie auch zukünftig verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.