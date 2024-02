Trier: Schwalbennest-Orgel wird 50 – Erstmals Wunschkonzert im Dom zum Jubiläum

TRIER. Die große Schwalbennestorgel im Trierer Dom wird in diesem Jahr fünfzig Jahre alt. Zu diesem Jubiläum gibt es wohl erstmals im Dom ein Orgelwunschkonzert.

Am Dienstag, 14. Mai, um 20 Uhr spielt Domorganist Josef Still im Eröffnungskonzert der Internationalen Orgeltage Lieblingsstücke der Zuhörer. Bis spätestens Ostersonntag sollten die Wünsche per e-Mail oder per Post eingegangen sein. Wenn es ein Vorschlag in das Konzertprogramm schafft, wird natürlich im Programmheft erwähnt, wer Einsender war und – er oder sie hat freien Eintritt zum Konzert!

Alle Highlights zum Orgeljubiläum stehen in schwalbennest50.org. Der Kontakt: Josef Still, Windstraße 4, 54290 Trier oder [email protected]. (Quelle: Dommusik Trier)