RLP: 68-Jähriger von PKW erfasst und mehrere Meter weit geschleudert – schwerverletzt

KAISERSLAUTERN. Am gestrigen Montagabend kam es in der Goethestraße, Ecke Wilhelm-Kittelberger-Straße, in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwerverletzt wurde. Um 19.19 Uhr überquerte ein 68-jähriger Mann die Goethestraße in Richtung Kaufland, als er von einem Fahrzeug erfasst und einige Meter zur Seite auf den Gehweg geschleudert wurde.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend ohne abzubremsen von der Örtlichkeit und fuhr in Richtung Westpfalzklinikum davon. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in dem flüchtigen Fahrzeug wahrscheinlich zwei männliche Personen, jüngeren Alters, saßen. Weiterhin teilten Zeugen mit, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen bzw. silbergrauen PKW der Marke BMW, 3er-Modell, gehandelt habe.

Auf dem Kennzeichen konnte ein Zeuge die Städtekennung KL erkennen. Der 68-jährige Fußgänger, der sich Verletzungen am Kopf zuzog, wurde zur weiteren Behandlung ins Westpfalzklinikum verbracht.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bzw. [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)