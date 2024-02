Trier-Zewen: Cabrio-Plane aufgeschlitzt – Autoradio geklaut – 1300 Euro Schaden

TRIER. Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche im Zeitraum vom Mittwoch, 14. Februar, gegen 14 Uhr, bis Freitag, 16. Februar, gegen 10 Uhr, in einen in Trier-Zewen abgestellten PKW ein.

Die Täter schlitzten dafür die Plane des Cabriolets auf und entwendeten das verbaute Autoradio. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1300 Euro. Der Geschädigte bemerkte den Schaden erst auf Hinweis einer Nachbarin.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)