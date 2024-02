Gutes Jahr auch im Saarland: Zahl der Gäste und Übernachtungen 2023 gestiegen

SAARBRÜCKEN. Rund 1,1 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland machten laut dem Statistischen Landesamt 2023 Urlaub im Saarland.

Damit checkten 10,4 Prozent mehr Gäste in saarländischen Unterkünften ein als noch im Vorjahr, wie die Behörde am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg den Angaben nach im vergangenen Jahr um 22,9 Prozent auf 497.547. Erstmalig sei auch das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 mit 11.739 (ein Prozent) mehr Ankünften übertroffen worden.

Auch die Zahl der Übernachtungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent auf 3,25 Millionen gestiegen. Der saarländische Tourismusminister Jürgen Barke (SPD) sprach von einem «sensationellen Ergebnis». Die Rekordzahlen seien das Ergebnis von Investitionen und Innovationen im Saarland, teilte er am Donnerstag mit. Aber auch Förderprogramme wie die Kulturellen Leuchttürme hätten Menschen ins Bundesland gelockt. «Wir stehen kurz davor, die Zielmarke von 3,3 Millionen Übernachtungen unserer Tourismuskonzeption 2025 zu erreichen», so Barke. Dass das Saarland so beliebt wie noch nie sei, betont auch Birgit Grauvogel, Geschäftsführerin der Tourismus Zentrale Saarland. Es gehöre mittlerweile zu den Top-Kurzreisezielen in Deutschland, wenn es um Radfahren, Wandern, Natur erleben und Kulinarik gehe.