Sexueller Übergriff bei Fastnachtsfeier: Vier Tatverdächtige auf freiem Fuß

Eine Jugendliche soll bei einer Fastnachtsfeier sexuelle Handlungen gegen ihren Willen erlebt haben. Die Ermittler erwarten von einer Vernehmung am Donnerstag mehr Aufklärung über das Geschehen.

SPEYER. Im Fall eines möglichen sexuellen Übergriffs gegen ein 15-jähriges Mädchen bei einer Karnevalsfeier im pfälzischen Speyer sind die vier Verdächtigen im Alter von 15 und 19 Jahren auf freiem Fuß.

Für eine Untersuchungshaft seien ein dringender Tatverdacht sowie ein Haftgrund nötig, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mit.

15-Jährige noch nicht vernommen

«Die 15-Jährige wurde noch nicht formell vernommen. Das soll am Donnerstagvormittag geschehen», sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Erst dann sei es sinnvoll einzuschätzen, was vorgefallen sei. «Vorher ist eine zuverlässige Beurteilung der Haftfrage nicht möglich.» Das Mädchen sei ärztlich untersucht worden, das Ergebnis liege ihm jedoch noch nicht vor.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Verdächtigen am Samstagabend «sexuelle Handlungen an der Jugendlichen gegen ihren Willen durchgeführt haben». Der Polizei zufolge seien drei der vier Verdächtigen wegen diverser Rohheits- und Eigentumsdelikte bereits in Erscheinung getreten. «Es wird weitere Vernehmungen geben», sagte Ströber.

Die Polizei hatte zunächst drei Verdächtige ermittelt und zwei davon vorläufig festgenommen. Ein vierter Verdächtiger wurde aufgrund weiterer Untersuchungen ermittelt.