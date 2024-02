Gerolstein: Mann belästigt Frauen bei Karnevalsveranstaltung und schlägt zu

GEROLSTEIN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, fiel bei einer Karnevalsveranstaltung in Gerolstein am frühen Montagabend ein Mann auf, der wiederkehrend weibliche Gäste belästigte.

Einige Frauen beschwerten sich über dieses Vorgehen beim Veranstalter. Von dieser Seite wurde dem 23- Jährigen sofort ein Hausverbot erteilt.

Darauf reagierte der Mann äußerst aggressiv und schlug zu. Der Mitteiler wurde dabei verletzt. Herbeieilende Helfer brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei.

Die eingesetzten Beamten der Gerolsteiner Wache und Dauner Inspektion wurden von dem Mann beleidigt und tätlich angegriffen.

Auf richterliche Anordnung nahm man den Aggressor in Gewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, Tel.: 06591-9526-0