SV Eintracht-Trier: Stürmer Vincent Boesen verlängert Vertrag bis 2026

TRIER. Eintracht-Trier Stürmer Vincent Boesen hat seinen aktuellen Vertrag an der Mosel verlängert. Wie der Verein mitteilt, bleibt Bösen der Eintracht bis 2026 erhalten.

Boesen zu seiner Entscheidung: „Es ist immer wieder aufs neue was ganz besonderes im Moselstadion aufzulaufen, daher freue ich mich sehr auf die kommende Zeit. Nach einem erschwerten Start bin ich mittlerweile wieder in Trier angekommen und möchte in Zukunft mein bestmögliches geben, um den Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört.“

Bis zur Winterpause konnte Bösen für die Eintracht 14 Tore in der Oberliga erzielen und belegt momentan Platz 4 der Torjäger-Tabelle.

„Wir freuen uns, dass er dem Team erhalten bleibt und wünschen dir, Vincent, weitere spannende und erfolgreiche Jahre in Trier“, so der SVE in einem Social-Media-Posting