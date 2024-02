Eifelkreis: Bitte wachsam und vorsichtig sein – Fleischwurst mit Giftköder ausgelegt

BICKENDORF. Am heutigen Dienstagvormittag, 13. Februar, meldeten sich zwei Zeuginnen sowie der Ortsbürgermeister von Bickendorf bei der Polizei in Bitburg und gaben an, dass ein Hund einen Giftköder gefressen habe. Ein weiterer Hund konnte rechtzeitig davon abgehalten werden.

Die vergifteten Wurststücke hätten auf einer Wiese, bzw. an einem Feldweg an der L7 oberhalb des Neubaugebietes in Bickendorf gelegen. Eine anschließende Begehung der Örtlichkeit führte zu keinem weiteren Auffinden solcher Köder.

Alle Tierhalter werden jedoch darauf hingewiesen, entsprechend wachsam und vorsichtig zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.