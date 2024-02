Trier: Stadt zieht Weiberdonnerstags-Bilanz: „Entspannte und ruhige Stimmung“

TRIER.„Rund 1.000 Fastnachter trotzen dem Regen und feiern friedlich auf dem Hauptmarkt.“ Diese Bilanz, die die Trierer Polizei am späten Nachmittag des Fetten Donnerstags veröffentlichte, deckt sich mit der Einschätzung des städtischen Ordnungsamts.

Es geht von rund 1.000 Feiernden auf dem Hauptmarkt aus und spricht von einer „entspannten und ruhigen Stimmung“. Das Glasverbot habe sich erneut voll und ganz bewährt. Das städtische Ordnungsamt war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Trierer Berufsfeuerwehr hatte an Weiberfastnacht keine ungewöhnlich hohe Zahl an Einsätzen zu verzeichnen.

Die Weiberfastnachtsparty für Jugendliche ab 14, die die Stadtjugendpflege mit mehreren Partnern vorbereitet hatte, war erneut ein voller Erfolg: In der BBS-Aula wurden zwischen 15 und 22 Uhr rund 1000 Gäste gezählt. Stadtjugendpflegerin Michelle Masella betont: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf. Alle konnten sicher ausgelassen feiern. Auch der DJ kam sehr gut an.“

Das närrische Treiben hatte traditionell am Augustinerhof begonnen: Nach der Rathauserstürmung durch Prinz Thomas III. und sein Gefolge wurde Bürgermeisterin Elvira Garbes samt Stadtschlüssel auf den Hauptmarkt entführt. Dort wurde dann der offiziellen Start der Fastnacht eingeläutet.

Die Trierer Stadtreinigung ist das ganze lange Karnevalswochenende über im Einsatz: Am Fetten Donnerstag starteten die ersten Handreiniger zum Müllsammeln und Entleeren der Mülltonnen gegen 10 Uhr. Von 13 bis 21 Uhr waren dann eine Kehrmaschine sowie ein Kleinlastwagen mit der jeweiligen Besetzung vor Ort. Rosenmontag werden rund 20 Mitarbeitende in der Innenstadt im Einsatz sein mit jeweils vier Kehrmaschinen und Kolonnenfahrzeugen, unterstützt von einem Fahrzeug der Einsatzleitung sowie Müllwagen der A.R.T.

Traditionell bilden Mitarbeitende der Stadtreinigung die letzte Gruppe beim großen Rosenmontagszug. Am Faschingsdienstag stehen dann noch Einsätze bei den Umzügen in Ehrang mit vier und in Biewer mit sechs Mitarbeitenden plus Reinigungsfahrzeugen an.

