Folge des Dauerregens – Die aktuelle Hochwasserlage an Mosel und Saar

TRIER. Die „Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz“ hat am heutigen Freitag einen Hochwasserbericht zur aktuellen Lage an Mosel und Saar veröffentlicht. Was an den Flüssen in der Region erwartet wird.

Mosel:

Infolge des Dauerregens der letzten Tage sind die Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer am gestrigen Donnerstag deutlich angestiegen.

Am Pegel Trier wurde die Meldehöhe von 600 cm in der vergangenen Nacht überschritten mit aktuell noch leicht steigender Tendenz. Hier wird ein Höchststand zwischen 650 und 670 cm erwartet, wobei derzeit noch nicht genau absehbar ist, wann der Höchststand erreicht wird. In Abhängigkeit des weiter fallenden Regens ist am Samstag oder Sonntag ein weiterer geringfügiger Anstieg bis 700 cm nicht auszuschließen.

Am Pegel Cochem wird der Höchststand morgen oder am Sonntag im Bereich um 600 cm erwartet. Am Pegel Perl an der Obermosel verbleiben die Wasserstände weit unterhalb der Meldehöhe von 570 cm. An der Sauer steigen die Wasserstände am heutigen Freitag noch etwas an, am Pegel Bollendorf wird die Meldehöhe jedoch nicht überschritten. Am Pegel Rosport wird am heutigen Freitag ein Höchststand bei etwa 480 cm erwartet.

Saar

An der Saar stagniert der Wasserstand am Pegel Fremersdorf aktuell bei 350 cm. Ein weiterer Anstieg bis in den Bereich der Meldehöhe von 390 cm ist in den nächsten Tagen wenig wahrscheinlich aber möglich. Auch an den kleineren Mosel- und Sauerzuflüssen liegen die Wasserstände aktuell auf hohem Niveau, teilweise im Bereich 2-jährlicher Hochwasser.

Aufgrund des nachlassenden Regens ist im Laufe des heutigen Freitags mit tendenziell fallenden Wasserständen zu rechnen. Für die kommenden Tage werden keine starken Wiederanstiege prognostiziert.