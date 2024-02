RLP: Polizeieinsatz wegen „familiärer Bedrohungssituation“, möglicherweise durch Schusswaffe

MUTTERSTADT. Aufgrund einer «familiären Bedrohungssituation» läuft der Polizei zufolge ein größerer Einsatz in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Der Einsatz habe in den frühen Morgenstunden begonnen, teilte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstag mit.

Zu der Bedrohungssituation sei es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus gekommen, hieß es. Im Verlauf sei bei einem Angehörigen «wohl auch ein Gegenstand gesehen worden, der wie eine Schusswaffe aussah». Eine Gefährdung für Dritte bestand der Polizei zufolge nicht. (Quelle: dpa)