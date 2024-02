Großangelegte Drogen- und Waffenkontrolle in Luxemburg: 85 Personen kontrolliert

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale führte am gestrigen Mittwoch zwischen 16.00 und 23.30 Uhr eine großangelegte Kontrolle in der Rue Joseph Junck und in der Rue du Fort Neipperg im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt durch.

Im Mittelpunkt der Aktion standen die Bekämpfung der Drogenkriminalität, Verstöße gegen das Mitführen und den Besitz verbotener Waffen, die Kontrolle der Ausweispapiere und Aufenthaltsgenehmigungen sowie der Kontrolle der Genehmigungspapiere für Schankwirtschaften.

Insgesamt wurden 85 Personen kontrolliert. Bei einigen der kontrollierten Personen konnten jeweils geringe Mengen an Marihuana, Haschisch und MDMA (Ecstasy), sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden. Acht Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Darüber hinaus wurde in sechs Fällen eine Fremdennotiz erstellt und zwei Personen wurden im Centre de rétention untergebracht.

An der Kontrolle waren insgesamt 89 Polizeibeamte verschiedener Dienststellen sowie Beamte des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes (ITM) beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)