Weiberfastnacht in der Region: Rathaussturm in Wittlich – Proklamation in Trier

WITTLICH/MÜLHEIM-KÄRLICH. Ob Schwerdonnerstag, Weiberfastnacht oder Fetter Donnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz übernehmen an diesem Donnerstag Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando. Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und Proklamationen wie in Trier beginnt der Straßenkarneval.

Viele Närrinnen und Narren werden beispielsweise in Wittlich erwartet, wenn um 11.11 Uhr Möhnen – also närrische Weiber – über eine Leiter das Alte Rathaus erstürmen.

Alles wie immer? «Bloß das Wetter haut nicht ganz so hin. Es wird wohl regnerisch werden», sagte der Sprecher der Stadt Wittlich. Daher könne es sein, dass ein paar Feiernde weniger kämen. Regen halte die Möhnen aber nicht von der Erstürmung ab. «Das klappt schon!»

Auch der Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz findet wieder statt (14.11 Uhr). Es hätten sich rund 550 Zugteilnehmer angemeldet, sagte die Präsidentin des Möhnen-Clubs, Martina Niepagen. Wegen des schlechten Wetters würden wohl weniger Zuschauer kommen als im vergangenen Jahr mit rund 7000. Aber: «Wir machen das Beste daraus», versprach Niepagen.

Straßenfastnacht wird unter anderem auch gefeiert in Mainz: Da fällt der närrische Startschuss um 11.11 Uhr mit einer Party am Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz. Wie auch andernorts herrscht hier Glasverbot.

Auch im Saarland geht es an Weiberfastnacht vielerorts bunt und rund zu. «Es gibt in fast allen Städten Straßenfastnacht mit und ohne Erstürmung», teilte der Bund Deutscher Karneval mit. Die Erstürmung von Rathäusern stehe unter anderem an in Bexbach, Neunkirchen, Saarbrücken und Merzig. (Quelle: dpa)