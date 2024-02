Trier: Schwerer Diebstahl – Einbrecher schlagen in Tarforst zu

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es Anfang der Woche in Tarforst zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 5. Februar, 18.30 Uhr, und Dienstag, 6. Februar, 07.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Trierer Heinrich-Lübke-Straße in Trier-Tarforst ein.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang und durchsuchten das gesamte Haus, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779 2290.