85-Jährige getötet – Tatverdächtiger Ehemann festgenommen

SAARLOUIS/SAARBRÜCKEN. Eine 85-Jährige ist in einem Haus in Saarlouis-Neuforweiler getötet worden. Als Tatverdächtigen habe die Polizei den 83 Jahre alten Ehemann der Frau vorläufig festgenommen, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken mit. Er werde dem Haftrichter vorgeführt.

Wie die Frau zu Tode kam, solle eine Obduktion klären, die für Mittwoch anberaumt sei, sagte der Sprecher. In der Wohnung habe man ein Messer gefunden. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handele, sei noch unklar. Die Hintergründe der Tat seien auch unbekannt.

Die Polizei war am Dienstagabend über Notruf zu dem Haus gerufen worden. Der Ehemann sei in der Wohnung gewesen, sagte der Sprecher. Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.