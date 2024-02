LUXEMBURG. Am späten Dienstagabend wurde eine verletzte Person in der Avenue de la Gare in Luxemburg gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Mann antreffen.

Derselbe gab an, überfallen worden zu sein, wobei ihm das Mobiltelefon mittels Gewalt gestohlen wurde. Aufgrund seiner Verletzungen wurde ein Rettungswagen beantragt und das Opfer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)