Regen und viel starker Wind – Die Wetteraussichten in der Region

REGION. Zur Wochenmitte gibt es keine gute Wetteraussicht für Rheinland-Pfalz und das Saarland: Die Meteorologen erwarten starke Winde und ab Mittwoch gebietsweise Dauerregen.

Ungemütlich wird es am Dienstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zwar wird es nur gebietsweise leicht regnen und die Temperaturen liegen bei sieben bis zwölf Grad, in Hochlagen um fünf Grad. Allerdings ziehen im Tagesverlauf und in der Nacht zum Mittwoch starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde über die Länder.

Ab der Nacht zu Mittwoch bis Freitagmorgen wird es außerdem gebietsweise Dauerregen geben – zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter können fallen. Die Temperaturen sinken auf fünf bis neun Grad.

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen schon am Morgen mit den Höchsttemperaturen des Tages: Im höheren Bergland sieben bis neun Grad, entlang des Rheins bis zu zwölf Grad. Im Tagesverlauf sinken die Temperaturen in der Nordhälfte. Es sind weiterhin starke bis stürmische Böen vorhergesagt. Die Tiefstwerte in der Nacht auf Donnerstag erreichen drei bis sechs Grad, in Hochland um die zwei Grad.

