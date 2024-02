Löscharbeiten bis spät in die Nacht: Ein Mensch bei Wohnhausbrand schwer verletzt

MÜHLHEIM-KÄRLICH. Beim Brand eines Wohnhauses in Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) ist am Montag ein Mensch schwer verletzt worden. Es sei aus noch ungeklärter Ursache zu dem Feuer gekommen, teilte die Polizei mit.

Anwohner wurden am Abend gebeten, den Bereich in der Bahnhofsstraße zwischen der Koblenzer Straße und der Ringstraße großzügig zu umfahren. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Es seien erhebliche Sachschäden entstanden. (Quelle: dpa)