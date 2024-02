Lokale Gesundheitsversorgung stärken – VG Daun unterstützt neue Hausarztpraxis in Gillenfeld

GILLENFELD. Die Verbandsgemeinde Daun unterstützt Allgemeinmedizinerin Sabrina Spechtmeyer finanziell bei der Neugründung einer Hausarztpraxis in Gillenfeld. Durch die Eröffnung der Praxis für Allgemeinmedizin wird die Gesundheitsversorgung in der Region langfristig gestärkt.

Der Zugang zu einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung ist von großer Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger. Gerade im ländlichen Raum gestaltet sich die Niederlassung von Ärzten zunehmend schwieriger. Umso wichtiger ist es, gemeinschaftlich einem Ärztemangel und in dessen Folge einer medizinischen Unterversorgung entgegen zu wirken. Auch die Verbandsgemeinde Daun ergreift verschiedene Maßnahmen, um die Sicherstellung der medizinischen Gesundheitsversorgung in der Region zu unterstützen. So konnte nun der Aufbau einer neuen Hausarztpraxis in Gillenfeld gefördert werden.

Die Allgemeinmedizinerin Sabrina Spechtmeyer besetzt in ihrer neu gegründeten Hausarztpraxis einen bislang vakanten Arztsitz in der Verbandsgemeinde Daun und stärkt so die hausärztliche Versorgung in der Ortsgemeinde Gillenfeld und Umgebung. Den Bürgerinnen und Bürgern steht somit ein ergänzendes Angebot der Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Gemeinsam mit ihrem Team begrüßt sie seit dem 15.01.2024 Patientinnen und Patienten in modernen und barrierefreien Praxisräumen in Gillenfeld.

„Die langfristige Sicherstellung einer guten und auch wohnortnahen hausärztlichen Versorgung ist von großer Bedeutung für unser Zusammenleben vor Ort. Es ist toll, dass sich Frau Spechtmeyer für die Gründung einer Hausarztpraxis in unserer Verbandsgemeinde entschieden hat. Mit ihr steht den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere motivierte und kompetente Ärztin zur Verfügung, die die lokale Gesundheitsinfrastruktur stärkt. Daher freut es mich sehr, dass wir ihr Engagement unterstützen können“, freut sich Bürgermeister Thomas Scheppe.

Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun

Auch die Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun ergreift Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Sie fördert seit 2016 gemeinnützige und wohltätige Projekte, Maßnahmen, Institutionen und Organisationen, die sich vor Ort zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Hierzu zählt beispielsweise auch die finanzielle Unterstützung von Medizinstudierenden, die im Rahmen ihres Studiums ein achttägiges Blockpraktikum in einer der zertifizierten Hausarztpraxen in der Verbandsgemeinde Daun absolvieren.

Sie möchten mehr über die Arbeit der Bürgerstiftung erfahren oder diese unterstützen? Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.vgv-daun.de/buergerservice/buergerstiftung-gesunde-verbandsgemeinde-daun/

(Quelle: VG Daun)