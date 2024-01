Schon wieder: Lebensmittelautomat “Regiomat” in Hermeskeil erneut schwer beschädigt

HERMESKEIL. Am Morgen des 28.1.2024, gegen 6.15 Uhr, wurde der Lebensmittelautomat “Regiomat” am Bahnhof in Hermeskeil zum wiederholten Mal innerhalb weniger Monate durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen.

Der Täter schlug das Schaufenster ein und entwendete Lebensmittel. Dadurch entstand ein erheblicher Schaden im vierstelligen Bereich. Zudem ist der Regiomat erneut zumindest kurzfristig nicht nutzbar.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon 06503/9151-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)