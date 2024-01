Vulkaneifel: 12-Jährige “sperren” Kreisverkehr – Polizei hält deutliches erzieherisches Gespräch

KELBERG. Am 28.1.2024, gegen 17.53 Uhr, begaben sich drei 12-jährige Kinder aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Kelberg zum Kreisverkehr in Kelberg (Dauner Straße in Richtung Boxberg) und spannten ein Absperrband über die Fahrbahn, so dass der Eindruck entstand, dass der Kreisverkehr gesperrt sei.

Ein Autofahrer erkannte dies und musste über die Gegenfahrbahn ausweichen. Nach Verständigung der Polizeibeamtinnen und -beamten konnten die drei nunmehr ermittelten 12-jährigen Kinder im Nahbereich angetroffen werden.

Sie gaben ihren mehr als groben Unfug zu, im Beisein ihrer Eltern wurde den Kindern ein deutliches erzieherisches Gespräch gehalten. Das Absperrband wurde umgehend entfernt.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, welche aufgrund der Hindernisbereitung ausweichen mussten oder Angaben zum Sachverhalt machen können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)