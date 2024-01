Völlig verantwortungslos: Unbekannte legen Gullydeckel, Stein und Fahrrad auf Gleise

WÖRRSTADT. Am 28. Januar 2024, um 3.50 Uhr, wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern informiert, dass ein Zug auf der Bahnstrecke von Saulheim nach Alzey auf Höhe Wörrstadt einen Gegenstand überfahren habe.

Als die Streife der Bundespolizei vor Ort eintraf, teilte der Triebfahrzeugführer mit, dass kurz aufeinanderfolgend ein Kanaldeckel sowie ein Betonstein auf den Gleisen lagen und überfahren wurden. Der Kanaldeckel wurde beim Überrollen zerteilt, der Betonstein hatte sich unter dem Zug verkeilt und wurde bis in den Bahnhof Wörrstadt mit geschleift.

Der ebenfalls verständigte Notfallmanager der Deutschen Bahn teilte mit, dass nur ca. zweieinhalb Stunden zuvor sich ein ähnlicher Vorfall ereignet hatte. Durch einen anderen Zug sei bei der gleichen Örtlichkeit ein auf die Gleise gelegtes Fahrrad überfahren worden.

Zur Beschädigung der Züge liegen keine Angaben vor, beide Fahrzeuge müssen in der Werkstatt zur Bewertung des Schadens in Augenschein genommen werden. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern)