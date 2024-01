Betrunken und ohne Lappen Brückengeländer durchbrochen: 20-Jähriger schrottet Auto der Eltern

DAUSENAU. Am Sonntag, dem 28.1.2024, kam es in Dausenau auf der B260 gegen 2.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B260 aus Richtung Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Dausenau. Unmittelbar vor der Ortslage Dausenau kam er in einer Rechtskurve infolge Alkoholeinflusses nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach hierbei ein Brückengeländer. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug hierbei so stark abgebremst, dass es nicht in die Lahn fiel.

Der 20-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin benutzte er das mit das Auto seiner Eltern unbefugt. Das Fahrzeug war außer dem Fahrzeugführer mit zwei jungen Frauen (17 und 20 Jahre) besetzt, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Brückengeländer wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die zuständige Straßenmeisterei abgesichert. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten ihn mehrere Strafverfahren. (Quellen: Polizeidirektion Montabaur, dpa)