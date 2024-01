++ Region: Heiteres Wetter zum Wochenabschluss und Wochenstart ++

OFFENBACH. Die neue Woche wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ähnlichem Wetter losgehen wie die alte endet: Es ist sonnig und bleibt niederschlagsfrei. Am Sonntag dürften die Temperaturen auf maximal zehn Grad steigen, im Bergland auf höchstens vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Die Nacht auf Montag kann dann zunächst Minusgrade bringen, bevor das Thermometer im Tagesverlauf dann milde Temperaturen von bis zu zwölf Grad anzeigen kann. Auch der Montag wird den Meteorologen zufolge durchaus heiter, es sagen sich weiter keine Niederschläge an. (Quelle: dpa)