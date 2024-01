Feuer im Heckbereich ausgebrochen: Bus auf L53 in Wittlich in Flammen

WITTLICH. Am Mittwoch, den 24.1.2024, kam es gegen 22.45 Uhr auf der L53 in Wittlich zwischen dem Kreisverkehr Umspannwerk und St. Paul zum Brand eines Busses. Der Busfahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Busses und hielt sofort an.

Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste im Bus. Kurz darauf brach im Heckbereich ein Feuer aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Ursache für den Brandausbruch sein. Die betroffene Straße wurde während des Einsatzes vollständig gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Altrich, Osann-Monzel und Salmtal, der Straßenmeisterei Wittlich, sowie der Polizeiinspektion Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)