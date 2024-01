Fußgänger stirbt nach Zusammenprall mit Auto im Krankenhaus

NEUWIED. Nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Neuwied ist ein Fußgänger im Krankenhaus gestorben.

Der 59-Jährige habe mit seinem Hund am Donnerstag die Auffahrt zu einer Bundesstraße auf dem Fuß- und Radweg überquert, teilte die Polizei mit. In diesem Moment wollte demnach ein 57-jähriger Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit auf die Straße abbiegen und stieß mit dem Fußgänger zusammen.

Der Mann stürzte und erlitt nach Polizeiangaben eine Platzwunde am Kopf. Im Krankenhaus habe sich sein Zustand verschlechtert, bis er einige Stunden später starb. Am Freitag entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob eine Obduktion durchgeführt werden soll, so ein Sprecher der Polizei. Dem Hund des Mannes gehe es gut.