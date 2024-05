++ Karneval in Trier: “Trierer All-Star-Team” soll diesjährigen Rosenmontagszug anführen – Alle Infos ++

TRIER. In zwei Wochen ist es soweit: Mit dem „Weiberdonnerstag“ wird der Anfang des Straßenkarnevals und der feierliche Abschluss der Karnevals-Session 23/24 eingeleitet. In der gesamten Region finden hierzu traditionelle Karnevalsumzüge statt – ziehen Jecken verkleidet und gut gelaunt durch die Straßen und Gassen. Neben vielen wundervollen Umzügen in zahlreichen Ortschaften, ist der traditionelle Rosenmontagszug in Trier, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK), der größte seiner Zunft in der Region und lockt jährlich tausende Jecken an die Straßen. Schirmherrin des diesjährigen Rosenmontagsumzuges ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz.

Schon jetzt erfreut sich der Trierer Rosenmontagszug – in diesem Jahr lautet das Motto: „Gäggisch wie nie onnerm Säulenmarie“ – großer Beliebtheit. So seien bereits 60 Anmeldungen bei den Organisatoren eingegangen, erklärte Zugleiter Thomas Knopp, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Demnach erhoffe man sich zum Startschuss am 12. Februar um 12.11 Uhr in St. Matthias, etwa 90 Wagen und Fußgruppen. Bis zum 6. Februar werden Anmeldungen für den Trierer Rosenmontagszug entgegengenommen.

Um einen Teil der enormen Kosten von wohl über 50.000 Euro zu decken, welche durch Sponsoren sowie mit einem Beitrag von 3.333 Euro der Schirmherrin finanziert werden, haben Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr die Möglichkeit Solidaritätsbändchen zu erwerben. Insgesamt 3.333 Bändchen können zum Stückpreis von 2,50 Euro, beispielsweise bei der Sparkasse Trier in der Theodor-Heuss-Allee oder bei den Mitgliedervereinen der ATK käuflich erworben werden.

Während der Stadtprinz – in diesem Jahr Thomas III. – traditionell den letzten Wagen des Umzuges besetzt, wird es an der Spitze des Rosenmontagszuges eine Neuerung geben. Den diesjährigen Rosenmontagszug wird Schirmherrin Verena Hubertz gemeinsam mit einem „Trierer All-Star-Team“ anführen. Diesem gehören bislang unter anderem Tim und Robin Garnier der Trierer Eintracht, Franco Piccolini & Luigi Ferrari, Spieler des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten „Doneck Dolphins Trier“.

Die diesjährige Zugstrecke umfasst 5,5 Kilometer – von St. Mathias bis Trier-Nord, wo der Zug an der Arena endet. Startzeit ist 12.11 Uhr.