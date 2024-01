Nach Schwächeanfall: Transporter-Fahrer kracht gegen Baum – Ersthelfer retten Schwerverletzten

NUNKIRCHEN/WADERN. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, kam es am heutigen Mittwoch, 23.01.2024, auf der B 268 von Nunkirchen in Fahrtrichtung Niederlosheim gegen gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Kurz nach Ortsausgang Nunkirchen kam ein weißer Transporter in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem großen Baum.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei der Unfallursache um einen körperlichen Schwächeanfall des 45-jährigen Fahrzeugführers gehandelt haben.

Durch die Kollision wurde der besagte Fahrzeugführer so schwer am Oberschenkel und am Kopf verletzt, dass dieser eine größere Menge Blut verlor.

Nur durch das beherzte Eingreifen zweier Verkehrsteilnehmer, welche nach dem Absetzen eines Notrufes umgehend Erste Hilfe leisteten, sowie dem sehr schnellen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften konnte der Verunglückten geborgen und einer unbedingt notwendigen ärztlichen Versorgung im nächsten Krankenhaus zugeführt werden.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Dieses wurde während der Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Ebenso musste der beschädigte Baum gefällt und von der Örtlichkeit entfernt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalles, der damit verbundenen Personenrettung und dem Einsatz des Rettungshubschraubers musste die B 268 zwischen Nunkirchen und Niederlosheim über eine Stunde voll gesperrt werden, was wiederum für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte.