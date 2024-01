Schmuck und Bargeld geklaut: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Zwischen dem 19.1. und dem 20.1.2024 wurden der Police Grand-Ducale landesweit Einbrüche gemeldet, so etwa am Abend des 19.1.2024 in ein Haus in der rue Michel Rodange in Ettelbrück. Dabei hatten sich die Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft, bevor sie mit einem Fahrzeug flüchteten. Die Fahndung verlief zunächst negativ und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am 19.1. wurde der Police Grand-Ducale gegen 21.00 Uhr ein Einbruch in ein Haus in der rue de la Semois in Luxemburg-Hollerich gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich demnach umgehend vor Ort und ein mutmasslicher Täter konnte noch an Ort und Stelle gestellt werden. Bei der anschliessenden Körperdurchsuchung wurden Schmuck sowie eine größere Summe Bargeld sichergestellt. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am folgenden Morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am gleichen Abend wurde ein Einbruch in ein Haus in der Folkendengerstrooss in Stegen gemeldet. Dabei hatte sich der Täter ersten Erkenntnissen nach durch ein Kellerfenster Zugang zum Haus verschafft, wurde dort jedoch von einer anwesenden Person gestört woraufhin er flüchtete. Die Fahndung nach dem Täter verlief negativ und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Gegen 20.55 Uhr wurde ebenfalls ein Einbruch in der rue de Steinfort in Koerich gemeldet, bei dem sich zwei Täter Zugang zu einem Haus verschafft hatten. Als der Eigentümer des Hauses nach Hause kam, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Dementsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)