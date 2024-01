Volumen von rund 4,2 Millionen Euro: ADAC lobt Umsetzung des Bitburger Radverkehrskonzepts

BITBURG. Gemeinsam mit den Projektbeauftragten der Stadt Bitburg, Ralf Mayeres und Ralf Baustert, trafen sich Vertreter des ADAC Mittelrhein, darunter die Abteilungsleiter Herbert Fuss (Verkehr & Technik) und Christian Schmidt (Mobilität und Umwelt), sowie Vertreter des beteiligten Planungsbüros im Rathaus der Stadt Bitburg. Bei dem Treffen wurden die Planung und Umsetzung des Bitburger Radverkehrskonzepts besprochen.

Am Ende wurde die zügige, reibungslose Umsetzung des Konzeptes, aber auch die vielen Verbesserungen im Sinne des Radverkehrs sehr gelobt. Der Bund habe seine Fördermittel in Bitburg gut investiert. Die Vertreter des ADAC schlugen lediglich eine kleine Ergänzung der Beschilderung vor, die dann seitens der Stadt auch unverzüglich angebracht wurde.

Darüber hinaus boten die Vertreter des ADAC der Stadt Bitburg ihre kostenlose Beratung bei der Verkehrsschau oder z.B. bei der Planung des Eltern-Schülerverkehrs an den Schulen an. Dieses Angebot nahmen die Vertreter der Stadt natürlich gerne an. Gefördert wird die Verwirklichung des Radverkehrskonzept aus dem Sonderprogramm „Stadt & Land“ des Bundes. Die Stadt erhält aus dem Programm neunzig Prozent der förderfähigen Kosten als Zuwendung. In dem Konzept sind rund 130 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von rund 4,2 Millionen Euro festgeschrieben, der Bund gibt knapp 3,9 Millionen Euro dazu. (Quelle: Stadt Bitburg)