RLP: Scheunenbrand greift auf Wohnhaus über – 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

GIROD. Wie die Polizei in Montabaur meldet, brauch am heutigeni Freitag, 19.01.2024, in der Schulstraße in Girod gegen 14.00 Uhr ein Feuer in einer Scheune aus.

Die Flammen griffen rasch auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus über. Trotz zeitnah eingeleiteter Löscharbeiten konnten die erheblichen Beschädigungen an beiden Gebäuden nicht verhindert werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Es besteht keine Einsturzgefahr. Entgegen anderslautender Meldungen kamen durch den Brand keine Personen zu Schaden. Die genaue Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Löscharbeiten wurden zwischenzeitig beendet. Auch die geringen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Ortslage Girod dürften sich inzwischen erübrigt haben. Die Brandursache ist auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Neben der Polizei waren Kräfte des DRK, Ortsverband Nentershausen sowie der Regelrettungsdienst, und über hundert Kräfte der freiwilligen Feuerwehr (FFW) der Verbandsgemeinde Montabaur und Einheiten der FFW Ransbach-Baumbach mit der Atemschutzkomponente des Westerwaldkreises sowie Kräfte der FFW Limburg im Einsatz.