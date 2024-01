KIRCHHEIMBOLANDEN. Ein 68-jähriger Mann ist am Freitag tot in einem Feld in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spürte eine Rettungshundestaffel den zunächst als vermisst gemeldeten Mann am Mittag auf. Zur Todesursache laufen Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Angaben der Polizei bislang nicht vor.